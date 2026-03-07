Buscan a un hombre de 47 años que desapareció en barrio Miguel Muñoz

La Unidad Judicial de Villa Carlos Paz pidió la colaboración de la población para dar con el paradero de Rubén Daniel Solís, de 47 años, quien fue visto por última vez la noche del viernes en barrio Miguel Muñoz, en esta ciudad.

Según se informó, el hombre es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,56 metros, tiene tez morocha y posee un tatuaje en el antebrazo con la palabra “Celeste”.

La búsqueda está a cargo de la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz, con intervención de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N.º 3.

Desde la Justicia solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre su paradero se comunique con la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz al teléfono (03541) 428181 interno 55801/2/4, o que se acerque a la dependencia policial o judicial más cercana.