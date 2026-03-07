Circulaba por el centro de Carlos Paz con papeles falsos y un auto buscado

Un hombre de 30 años fue llevado a la comisaría durante la madrugada de este sábado en el centro de Villa Carlos Paz luego de que un control policial detectara que circulaba con un automóvil que tenía pedido de secuestro.

El procedimiento fue realizado por personal del CAP sobre avenida Libertad. Allí los efectivos detuvieron la marcha de un Renault Clío y solicitaron la documentación correspondiente al conductor.

Según informaron fuentes policiales, el hombre exhibió una cédula de identificación del vehículo que presentaba irregularidades y aparentaba ser falsa. Ante esa situación, los uniformados verificaron los números de chasis y motor en el sistema policial.

El chequeo confirmó que el rodado registraba pedido de secuestro vigente en la ciudad de Córdoba, por lo que el conductor fue trasladado a la comisaría y el automóvil quedó secuestrado.

En el caso tomó intervención el magistrado interviniente.