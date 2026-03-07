Comenzó el juicio por la presunta «violación grupal» en Bialet Massé

En el día de ayer, comenzó el juicio contra los cuatro jóvenes acusados de haber violado a una adolescente en Bialet Massé.

El proceso se lleva adelante en la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, se les imputa el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado y se buscará esclarecer el hecho ocurrido en junio del 2024, tras haber compartido un festejo en un boliche de la ciudad de Villa Carlos Paz.

En la primer audiencia, declaró uno de los imputados, quien negó la acusación y manifestó que no hubo «violación». En tanto, el juicio se reanudará el próximo lunes 9 de marzo con la reproducción de la prueba testimonial.

La denunciante, quien tenía entonces 16 años de edad, planteó que fue víctima de un ataque sexual propinado por un joven de 18 años y tres menores, quienes la acompañaron a la fiesta y luego se dirigieron hacia una casa en el barrio Mirador del Lago.

En ese preciso lugar, se habrían sucedido los acontecimientos que son investigados por la justicia.

La defensa de los acusados sostiene que hubo «relaciones consensuadas» y que cuentan con fotos, videos y chats que resultarán claves durante el juicio y que mostrarían que se trató de una «denuncia falsa». En contraposición, la querella pide una «sanción ejemplar» para el grupo de amigos y dio a conocer que la joven resultó con secuelas psicológicas luego del supuesto ataque.