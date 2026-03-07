Córdoba: pelea de tránsito terminó con un hombre herido en el cuello

Un violento episodio ocurrido tras una discusión de tránsito terminó con un hombre herido en el cuello y dos personas detenidas en la ciudad de Córdoba.

El hecho se originó en barrio Inaudi, donde un altercado vial entre conductores derivó en una pelea que terminó cuando uno de los involucrados sufrió un corte en el cuello. Debido a la gravedad de la lesión, debió ser trasladado a un centro de salud para recibir asistencia médica.

Tras un operativo realizado posteriormente en barrio Angelli II, efectivos policiales localizaron a una pareja que estaría vinculada con el episodio.

Durante el procedimiento se secuestraron un automóvil y una botella de vidrio, elementos que habrían sido utilizados en el ataque. Ambos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza con la investigación.