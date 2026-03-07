Detuvieron al joven condenado por matar a cuatro adolescentes en Santa Fe

La sentencia quedó firme y comenzó a cumplir su condena el joven que conducía alcoholizado, volcó y ocasionó la muerte de cuatro jóvenes cordobesas en Suardi (Santa Fe). Luciano Filippa manejaba borracho cuando causó la tragedia y recibió una pena de cinco años de prisión por los sucesos, registrados el pasado 27 de diciembre de 2020.

Se trata del joven oriundo de la localidad de Morteros, quien fue a juicio en el mes de septiembre del 2024 en los Tribunales de San Cristóbal y permanecía en libertad a la espera de la resolución final.

Las pericias revelaron que Filippa iba detrás del volante del Chevrolet Astra que perdió el control, se salió de la calzada y ocasionó el fallecimiento de Julieta Gorosito (16), Clarisa Herrera (16), Camila Bazán (17) y Loana Valdéz (15).

El joven fue condenado por homicidio culposo múltiple ocasionado por la conducción imprudente de un vehículo automotor calificado, al tiempo que también recibió una inhabilitación para conducir por 10 años.