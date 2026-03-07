El río Xanaes subió más de dos metros tras las lluvias

Tras las últimas lluvias registradas en la región, el río Xanaes experimentó una crecida que alcanzó entre 1,90 y 2,10 metros, según informaron desde el área de Defensa Civil de la Municipalidad de Río Segundo.

Ante esta situación, las autoridades pidieron a los vecinos extremar las precauciones y evitar acercarse a la costa del río o ingresar al agua, especialmente en los sectores donde el caudal aumentó con mayor intensidad.

Desde el municipio señalaron que personal de Defensa Civil se encuentra realizando un monitoreo permanente del comportamiento del río para evaluar la evolución de la creciente.

También recordaron que, ante cualquier emergencia o situación de riesgo, los vecinos pueden comunicarse con la línea 103, habilitada para asistencia inmediata.