Escándalo en un comercio de Cosquín terminó con un detenido

Un hombre de 32 años fue detenido cerca de la medianoche del viernes luego de provocar disturbios dentro de un comercio ubicado sobre avenida San Martín, en la ciudad de Cosquín.

El episodio ocurrió alrededor de las 23:00, cuando un empleado del local dio aviso a la Policía al ver que el hombre había ingresado al establecimiento gritando e insultando, alterando la tranquilidad del lugar.

Al llegar al sitio, los efectivos intentaron identificar al individuo, pero este reaccionó de manera agresiva y comenzó a resistirse físicamente, intentando impedir el procedimiento.

Tras unos momentos de tensión, los policías lograron controlar la situación y reducirlo, procediendo a su detención.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial local, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.