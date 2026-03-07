Explosión en un tablero eléctrico dejó a un trabajador con graves quemaduras

Un trabajador resultó gravemente herido este sábado por la tarde luego de registrarse una explosión en el tablero eléctrico de una vivienda ubicada en barrio San Ignacio de Manantiales, en la ciudad de Córdoba.

El episodio ocurrió alrededor de las 17:00 en una casa situada en la manzana 83, lote 13, cuando el hombre, mayor de edad, se encontraba realizando trabajos de electricidad en el domicilio.

Por causas que aún se investigan, se produjo una fuerte detonación en el sistema eléctrico, que le provocó diversas lesiones.

Según relató la propietaria de la vivienda, el operario estaba manipulando el cableado de la casa al momento de la explosión.

Minutos después llegó un servicio de emergencias que asistió al trabajador y constató que presentaba quemaduras de segundo grado en el rostro y en los miembros superiores.

Debido a la gravedad de las heridas, el hombre fue trasladado al Sanatorio Allende para una evaluación y atención médica especializada.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo el hecho.