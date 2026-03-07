Había caído en 2017 y ahora lo detuvieron por vender drogas a menores

Un hombre de 44 años fue detenido en Tancacha acusado de vender drogas, incluso a menores de edad, tras una investigación iniciada a partir de denuncias anónimas.

El caso comenzó luego de llamados a la línea 0800-888-8080 del Ministerio Público Fiscal, que alertaban sobre la posible venta de estupefacientes en la localidad. A partir de esa información, la Fuerza Policial Antinarcotráfico inició tareas investigativas que permitieron ubicar el lugar donde operaba el sospechoso.

Según se informó, el hombre comercializaba las sustancias desde su vivienda ubicada en calle Salta al 600, y además realizaba entregas bajo la modalidad delivery dentro de la misma localidad.

Durante un allanamiento en el domicilio, los investigadores secuestraron varias dosis de marihuana y elementos vinculados a la actividad de venta.

Uno de los datos que surgió durante la investigación fue que el hombre vendía estupefacientes a menores de edad, lo que agravó la acusación en su contra. Además, registraba antecedentes por narcomenudeo, ya que había sido detenido por la misma fuerza en el año 2017.

Tras el operativo, el hombre fue llevado a sede judicial e imputado por comercialización de estupefacientes agravada por venta a menores.