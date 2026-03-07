Huerta Grande: frenaron un auto en un control y tenía pedido judicial

Un automóvil Citroën C4 que tenía pedido de secuestro vigente fue detectado durante un control policial realizado este viernes por la tarde en Huerta Grande.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 19:00 en la intersección de calles César Ratti y Dante Alighieri, donde se desarrollaba un operativo de control reforzado en la zona.

Durante el dispositivo, los efectivos interceptaron el vehículo y al verificar la patente en el sistema informático de la fuerza constataron que el rodado era buscado por la Justicia.

El automóvil era conducido por un hombre de 51 años, quien se encontraba en el lugar al momento de la inspección.

Ante esta situación, los policías procedieron al secuestro del vehículo y al traslado del conductor a la dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

El caso quedó a disposición del magistrado interviniente.