Intentaron arrebatarle un celular en la esquina de San Martín y Mozart

Dos jóvenes de 21 y 32 años fueron llevados a la comisaría este sábado por la mañana en Villa Carlos Paz luego de intentar robarle el celular a un hombre en pleno centro de la ciudad.

El episodio ocurrió alrededor de las 8:30 en la esquina de avenida San Martín y Mozart. Según relató la víctima, un hombre de 35 años, fue abordado por dos personas que intentaron quitarle su teléfono.

Durante el forcejeo, el hombre logró recuperar el aparato y alertó a la Policía. Con los datos aportados, personal del Escuadrón Motorizado inició un patrullaje por la zona.

Minutos después, los uniformados divisaron a los sospechosos en la intersección de calles Alvear y Saavedra. Al notar la presencia policial, ambos escaparon corriendo en distintas direcciones.

Tras una breve persecución, los dos hombres fueron alcanzados y trasladados a la alcaldía local. En el caso tomó intervención el magistrado interviniente.