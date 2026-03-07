Investigan un robo en una oficina en San Francisco

San Francisco. La Policía investiga un robo ocurrido en una oficina ubicada en calle Belisario Roldán al 400, en barrio Roca de la ciudad de San Francisco.

De acuerdo con la denuncia, dos personas que se encontraban trabajando en el lugar fueron sorprendidas por dos individuos, quienes las redujeron para concretar el asalto.

Los delincuentes lograron sustraer teléfonos celulares y dinero en efectivo, tras lo cual se dieron a la fuga.

Tras el hecho, personal policial se hizo presente en el lugar y se iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.

Por el momento, la investigación continúa en curso y no se informaron detenciones vinculadas al caso.