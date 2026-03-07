Conmoción

Le dieron siete años de prisión por abusar de un familiar en Villa María

Durante el juicio, se constató además que el hombre ejercía violencia sobre la víctima.
sábado, 7 de marzo de 2026 · 08:51

Un hombre de 46 años fue condenado a siete años de cárcel por un caso de abuso sexual ocurrido en el interior de Córdoba.

El hecho ocurrió en la ciudad de Villa María y el sujeto fue hallado culpable de los delitos de lesiones calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad, coacción, privación ilegítima de la libertad calificada y amenazas reiteradas.

El juicio se desarrolló en la Cámara del Crimen de los Tribunales y se constató que el hombre ejercía violencia sobre su familiar.

