Le dieron siete años de prisión por abusar de un familiar en Villa María

Un hombre de 46 años fue condenado a siete años de cárcel por un caso de abuso sexual ocurrido en el interior de Córdoba.

El hecho ocurrió en la ciudad de Villa María y el sujeto fue hallado culpable de los delitos de lesiones calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad, coacción, privación ilegítima de la libertad calificada y amenazas reiteradas.

El juicio se desarrolló en la Cámara del Crimen de los Tribunales y se constató que el hombre ejercía violencia sobre su familiar.