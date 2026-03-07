Operativo policial sorpresa en Cuesta Blanca y comunas vecinas

Durante la madrugada de este sábado se llevó adelante un operativo de saturación policial en Cuesta Blanca, con controles vehiculares, identificación de personas y patrullajes preventivos en distintos puntos de la localidad y comunas cercanas del sur de Punilla.

El despliegue estuvo a cargo de efectivos de la Unidad Regional Departamental Punilla de la Policía de Córdoba, quienes realizaron paradas preventivas, recorridos de vigilancia y controles en objetivos públicos y privados.

Según informaron desde la Comuna de Cuesta Blanca, el procedimiento se realizó bajo la supervisión del comisario mayor Hernán Guayanes y el comisario inspector Ulises Bastianelli.

Las autoridades comunales señalaron que este tipo de operativos continuarán realizándose, con el objetivo de reforzar la presencia policial y prevenir hechos delictivos en la zona sur del valle.