Operativo policial sorpresa en Cuesta Blanca y comunas vecinas

Seguridad en Punilla
Operativo policial sorpresa en Cuesta Blanca y comunas vecinasDurante la madrugada, la Policía desplegó un amplio control vehicular y patrullajes preventivos en la zona sur del valle para reforzar la seguridad.
Durante la madrugada de este sábado se llevó adelante un operativo de saturación policial en Cuesta Blanca, con controles vehiculares, identificación de personas y patrullajes preventivos en distintos puntos de la localidad y comunas cercanas del sur de Punilla.
El despliegue estuvo a cargo de efectivos de la Unidad Regional Departamental Punilla de la Policía de Córdoba, quienes realizaron paradas preventivas, recorridos de vigilancia y controles en objetivos públicos y privados.
Según informaron desde la Comuna de Cuesta Blanca, el procedimiento se realizó bajo la supervisión del comisario mayor Hernán Guayanes y el comisario inspector Ulises Bastianelli.
Las autoridades comunales señalaron que este tipo de operativos continuarán realizándose, con el objetivo de reforzar la presencia policial y prevenir hechos delictivos en la zona sur del valle.