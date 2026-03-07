Punilla: Frenaron un Renault 12 en un control y apareció un pedido judicial

Un automóvil Renault 12 que tenía pedido de secuestro vigente fue detectado este sábado por la tarde durante un control policial en la localidad de Capilla del Monte.

El procedimiento se realizó pasadas las 16:00 en la intersección de calles Salta y Almirante Brown, donde efectivos realizaban tareas de control e identificación de vehículos en la vía pública.

Durante el operativo, los policías interceptaron el vehículo y al verificar la patente en el sistema informático de la fuerza constataron que el rodado era buscado por la Justicia, a partir de un pedido emitido por la Comisaría de Bialet Massé.

Ante esta situación, se dispuso el secuestro inmediato del automóvil y el traslado del conductor, un hombre de 54 años, a la comisaría local para continuar con las actuaciones correspondientes.

El hombre quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras se avanza con las actuaciones para determinar la situación del vehículo.