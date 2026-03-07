Rescataron a dos hombres atrapados por la crecida del río Suquía

Córdoba. Personal del DUAR de la Dirección Bomberos rescató ayer por la tarde a dos hombres de 59 y 35 años, quienes habían quedado atrapados bajo el Puente Mestre, en la costanera del río Suquía.

Según informaron fuentes oficiales, ambos se encontraban en el sector cuando fueron sorprendidos por la repentina crecida del río, lo que les impidió salir del cauce por sus propios medios.

Ante la situación, los efectivos desplegaron un operativo de rescate utilizando técnicas especializadas y una escalera, lo que permitió evacuar a los hombres de manera segura.

De acuerdo con el reporte policial, las dos personas —quienes se encontraban en situación de calle— no presentaron lesiones y están en buen estado de salud tras el procedimiento.

Las autoridades recordaron la importancia de evitar permanecer en zonas cercanas al cauce durante crecidas o tormentas, debido al riesgo que representan los aumentos repentinos del nivel del agua.