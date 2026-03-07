¿Se movió todo? Un fuerte sismo se sintió en Villa Carlos Paz

Un sismo de magnitud 5.3 se registró este sábado por la tarde y fue percibido en distintos puntos de la provincia de Córdoba, especialmente en la ciudad de Villa Carlos Paz, donde vecinos reportaron haber sentido con claridad el movimiento.

Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el temblor ocurrió a las 14:13 (hora local) y tuvo su epicentro en la provincia de La Rioja, a 35 kilómetros al sudoeste de Chepes. El organismo detalló que el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 5.3 y se produjo a una profundidad aproximada de 147 kilómetros, lo que permitió que el temblor se percibiera en varias provincias del centro del país.

En Villa Carlos Paz, numerosos vecinos manifestaron en redes sociales haber sentido el movimiento, que se percibió como una vibración o leve sacudida en viviendas y edificios..

