Tenía prisión domiciliaria y seguía vendiendo drogas todo el día

Un hombre de 50 años fue detenido en la ciudad de Córdoba luego de una investigación que permitió descubrir que vendía drogas durante todo el día pese a cumplir prisión domiciliaria.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en el marco de una causa dirigida por el Ministerio Público Fiscal. Como parte del operativo se realizaron tres allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas en barrio Las Flores II, barrio San Roque y Villa La Tela.

Durante los procedimientos se incautaron 102 dosis de marihuana, una dosis de cocaína, más de un millón de pesos en efectivo, una balanza digital y elementos utilizados para fraccionar estupefacientes.

La investigación determinó que el hombre contaba con antecedentes por narcotráfico y que, aun cumpliendo una pena de prisión domiciliaria, continuaba con la comercialización de drogas bajo la modalidad de narcomenudeo.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de segundo turno de Córdoba, el detenido fue trasladado a sede judicial junto con los elementos secuestrados.