Un conflicto por una cochera terminó con cuchilladas en Alta Córdoba

Una discusión por un auto estacionado que bloqueaba una cochera terminó con un hombre herido con un cuchillo en barrio Alta Córdoba, en la ciudad de Córdoba.

El episodio se desencadenó cuando dos vecinos comenzaron a discutir por un vehículo que impedía el ingreso a una cochera. En medio del cruce, uno de los hombres sacó un cuchillo y atacó al otro, provocándole lesiones.

Tras un llamado al 911, efectivos policiales llegaron al lugar y redujeron al agresor, quien fue trasladado a una dependencia policial. En el procedimiento también se secuestró el vehículo involucrado.

La persona herida sufrió lesiones leves como consecuencia del ataque.