Un limpiavidrios fue detenido tras agredir a un automovilista en Córdoba

Un hombre que trabajaba como limpiavidrios fue detenido luego de protagonizar una discusión con el conductor de un auto en barrio General Bustos, en la ciudad de Córdoba.

Según informaron fuentes policiales, el episodio se conoció tras un llamado al 911 que alertó sobre una pelea en la vía pública. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron al conductor del vehículo que denunció haber sido agredido luego de discutir con el limpiavidrios.

Ante esta situación, los policías redujeron al hombre y lo trasladaron a una dependencia policial para continuar con el procedimiento.

El hecho ocurrió en un sector de tránsito intenso del barrio y generó momentos de tensión entre los presentes.