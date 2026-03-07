Un policía herido en plena Ruta 38: perseguía a un motociclista y chocó

La Falda, persecución policial
Un policía herido en plena Ruta 38: perseguía a un motociclista y chocóEl efectivo circulaba en moto detrás de un hombre que había provocado la caída de otro agente en Huerta Grande. Terminó impactando contra un auto en el ingreso sur de la ciudad.
Un efectivo de la Policía Caminera resultó herido este viernes por la tarde tras protagonizar un choque mientras perseguía a un motociclista en el ingreso sur de La Falda.
El episodio ocurrió alrededor de las 19:00, cuando el agente circulaba en motocicleta siguiendo a un hombre que escapaba luego de haber provocado la caída de otro policía en la localidad de Huerta Grande.
La persecución continuó hasta la intersección de Ruta 38 y calle Blas de Rosales, donde la moto policial terminó impactando contra un Fiat Cronos cuando el conductor del vehículo giraba hacia barrio Bella Vista.
A raíz del choque, el integrante del Grupo de Operaciones Preventivas (GOP) sufrió lesiones y fue trasladado al Hospital Municipal de La Falda para recibir atención médica.
Mientras tanto, el motociclista que era perseguido logró escapar y no pudo ser localizado en el sector.
En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, personal médico del CEM, agentes de Tránsito y Guardia Local, además de efectivos de la Policía de Córdoba.