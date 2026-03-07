Un policía herido en plena Ruta 38: perseguía a un motociclista y chocó

Un efectivo de la Policía Caminera resultó herido este viernes por la tarde tras protagonizar un choque mientras perseguía a un motociclista en el ingreso sur de La Falda.

El episodio ocurrió alrededor de las 19:00, cuando el agente circulaba en motocicleta siguiendo a un hombre que escapaba luego de haber provocado la caída de otro policía en la localidad de Huerta Grande.

La persecución continuó hasta la intersección de Ruta 38 y calle Blas de Rosales, donde la moto policial terminó impactando contra un Fiat Cronos cuando el conductor del vehículo giraba hacia barrio Bella Vista.

A raíz del choque, el integrante del Grupo de Operaciones Preventivas (GOP) sufrió lesiones y fue trasladado al Hospital Municipal de La Falda para recibir atención médica.

Mientras tanto, el motociclista que era perseguido logró escapar y no pudo ser localizado en el sector.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, personal médico del CEM, agentes de Tránsito y Guardia Local, además de efectivos de la Policía de Córdoba.