Un vecino de Carlos Paz se trenzó con un delincuente armado en su casa

Un tenso episodio se vivió en la madrugada de este sábado en barrio La Quinta, en Villa Carlos Paz, cuando un vecino se enfrentó cara a cara con un delincuente que había ingresado a su vivienda armado.

El hecho ocurrió alrededor de las 06:50 en una casa ubicada sobre calle Monte Everest al 4600, donde un joven de 22 años había logrado ingresar al domicilio y sustraer dos desmalezadoras.

Según se informó, el intruso fue descubierto por el propietario mientras intentaba llevarse los elementos. En ese momento amenazó al dueño utilizando una réplica de arma de fuego y un cuchillo, intentando intimidarlo para escapar.

Lejos de retroceder, el vecino se trenzó en un forcejeo con el delincuente dentro de la vivienda y logró reducirlo, impidiendo que huyera.

El hombre consiguió retenerlo hasta la llegada de efectivos de la Policía de Córdoba, quienes procedieron a detenerlo y recuperar las herramientas sustraídas.

Durante el procedimiento también fueron secuestradas la réplica de arma de fuego y el cuchillo que el joven llevaba al momento del hecho. Posteriormente fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición del magistrado interviniente.