Una discusión de tránsito terminó con un hombre herido en el cuello

Un hombre resultó herido este sábado al mediodía luego de una violenta discusión de tránsito ocurrida en barrio Inaudi, en la zona sur de la ciudad de Córdoba.

El episodio se registró en la intersección de avenida Ciudad de Valparaíso y Cabo Cuevas, donde dos parejas protagonizaron un altercado vial que terminó en una agresión.

Según lo relatado por la pareja de la víctima, tras la discusión uno de los involucrados lo atacó y le provocó una herida cortante en la zona del cuello.

El hombre fue asistido y trasladado al Hospital Príncipe de Asturias, donde recibió atención médica.

A partir de la información recabada, la Policía desplegó un operativo que permitió detener a una pareja presuntamente vinculada con el ataque.

Durante el procedimiento también se secuestraron un automóvil y un elemento contundente, que habrían sido utilizados durante el episodio.

Los detenidos quedaron a disposición del magistrado interviniente, mientras continúan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.