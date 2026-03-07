Una Zanella 110 estacionada en la calle era buscada por la Justicia

Una motocicleta Zanella 110cc con pedido de secuestro vigente fue recuperada este viernes por la tarde durante un patrullaje policial en la ciudad de Cosquín.

El procedimiento se realizó alrededor de las 16:00 en la intersección de calles Salta y Perón, donde efectivos que realizaban controles preventivos divisaron el rodado estacionado en la vía pública.

Al verificar el dominio en el sistema informático de la fuerza, los uniformados constataron que la motocicleta era buscada por la Justicia, a partir de un pedido emitido previamente por la Unidad Judicial local.

Tras confirmar la irregularidad, los policías procedieron al secuestro del motovehículo, que fue trasladado a la dependencia policial correspondiente.

La moto quedó a disposición del magistrado interviniente mientras continúan las actuaciones judiciales.