Violento impacto entre dos autos dejó un fallecido en una ruta de Córdoba

Un hombre murió este sábado por la mañana tras un violento choque frontal ocurrido en la Ruta Provincial 1, en el noreste de la provincia de Córdoba.

El siniestro se registró a la altura del kilómetro 24, en el tramo que conecta las localidades de Colonia Vignaud y Brinkmann, donde por motivos que se investigan impactaron de frente un Renault 19 y un Chevrolet Astra.

Como consecuencia del fuerte impacto, perdió la vida el conductor del Renault 19, cuya identidad aún no había sido informada oficialmente.

Tras el choque, el tránsito en la zona permanecía parcialmente interrumpido, con desvíos por la banquina mientras trabajaban los equipos de emergencia.

En el lugar intervinieron Policía Caminera, efectivos policiales, Bomberos Voluntarios e inspectores de tránsito de Brinkmann. También se aguardaba la llegada de peritos de Policía Científica, quienes realizarán las pericias para determinar cómo se produjo el impacto.