Violento viaje de Didi: se defendió de un robo y uno de los atacantes terminó baleado

Un intento de robo a un chofer de aplicación terminó con uno de los agresores herido de bala y detenido en barrio Residencial Oeste, en la ciudad de Córdoba.

El episodio ocurrió cuando el conductor, que trabajaba con la aplicación DiDi, acudió a un viaje solicitado en el sector. Según se informó, al llegar al punto acordado fue abordado por dos jóvenes que intentaron asaltarlo.

En medio del forcejeo, el chofer se defendió y efectuó un disparo, que impactó en el brazo de uno de los atacantes.

El joven herido fue detenido y trasladado a un centro de salud para recibir atención médica.

Durante el procedimiento, los efectivos policiales secuestraron el arma de fuego, el vehículo y otros elementos vinculados al hecho, mientras continúan las actuaciones para esclarecer lo ocurrido.