Allanaron la casa de un hombre y lo detuvieron por violencia familiar

Un hombre de 36 años fue detenido tras un allanamiento realizado en su vivienda en el marco de una causa por violencia familiar en el departamento San Alberto.

El procedimiento se llevó a cabo durante la jornada de este sábado por personal del área de Investigaciones junto al Área de la Mujer de la Departamental, quienes dieron cumplimiento a una orden judicial vinculada a un hecho ocurrido el 7 de marzo de 2026.

La causa se inició a partir de la denuncia de una mujer de 33 años, quien señaló al hombre por lesiones leves calificadas, amenazas calificadas y daños.

Durante el operativo, los efectivos ingresaron al domicilio señalado en la investigación y concretaron la detención del sospechoso, quien posteriormente fue trasladado a una sede policial, quedando a disposición del magistrado interviniente.