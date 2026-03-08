Cayeron seis integrantes de una familia que vendía drogas en Corral de Bustos

Una organización narco integrada por miembros de una misma familia fue desbaratada en la ciudad de Corral de Bustos tras una investigación que se extendió durante diez meses.

El operativo fue realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que llevó adelante siete allanamientos en distintos sectores de la ciudad. Los procedimientos se concretaron en viviendas ubicadas en calles Corrientes al 900, Colón, Catamarca al 800 y Defensa.

Durante los operativos fueron detenidas seis personas mayores de edad —tres hombres y tres mujeres— señaladas como integrantes de una estructura familiar dedicada a la venta de drogas en distintos puntos de la ciudad.

Según la investigación, varios de los domicilios funcionaban como puntos de venta y algunos de ellos estaban ubicados a pocos metros de un colegio y un jardín de infantes.

En los registros realizados dentro de las viviendas se secuestró un arma de fuego calibre 32, dos vehículos que utilizaban para realizar entregas de drogas en la ciudad y distintos elementos vinculados a la actividad investigada.

La causa es investigada por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en Marcos Juárez.