Controles en Huerta Grande destaparon vehículos buscados por la Justicia

Un operativo de seguridad desplegado el viernes en Huerta Grande dejó como saldo vehículos con pedido judicial detectados, motos retiradas de circulación y un allanamiento con secuestro de un celular vinculado a una investigación.

El procedimiento se realizó el 6 de marzo y fue parte de un dispositivo de controles coordinado entre la Policía de Córdoba y la Guardia Local, que incluyó puestos fijos y móviles en rutas y sectores barriales de la localidad.

Durante los controles también se realizaron inspecciones en talleres mecánicos con el objetivo de verificar la procedencia de rodados y detectar posibles irregularidades.

Como resultado del operativo, los efectivos detectaron una motocicleta y un automóvil que tenían pedido judicial vigente, por lo que ambos vehículos fueron secuestrados.

Además, ocho motocicletas fueron retiradas de la vía pública por infracciones al Código de Convivencia, principalmente por falta de documentación o elementos de seguridad obligatorios.

En paralelo, se concretó un allanamiento en un domicilio de la localidad, donde se secuestró un teléfono celular vinculado a una causa que se encuentra en investigación.

Las acciones formaron parte de los controles preventivos que se realizan en la zona para reforzar la seguridad y el control de vehículos.