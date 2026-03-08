Desaparición de un niño de 4 años generó un operativo en Villa de Soto

Barrio Las Flores
Desaparición de un niño de 4 años generó un operativo en Villa de SotoEl pequeño se había alejado de su familia durante un momento de descuido. Un operativo de búsqueda permitió ubicarlo rápidamente en otro sector del barrio.
Momentos de angustia se vivieron en la tarde de ayer en Villa de Soto cuando un niño de 4 años se extravió mientras se encontraba con su familia en la vía pública.
La situación se conoció cuando una mujer de 43 años alertó a policías que patrullaban por calle Buenos Aires, explicando que su nieto se había alejado tras un momento de descuido y no lograban encontrarlo.
De inmediato los efectivos iniciaron un recorrido por el sector y desplegaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones.
Pocos minutos después, el pequeño fue ubicado en la esquina de Deán Funes y Alem, en barrio Las Flores.
Luego del hallazgo, el niño fue trasladado junto a su abuela a un centro de salud para una revisión médica, donde se confirmó que se encontraba en buen estado general.
Posteriormente ambos fueron acompañados por los policías hasta su vivienda.