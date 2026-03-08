Detuvieron a un menor por vender drogas en bicicleta en Las Higueras

Un adolescente de 17 años fue detenido durante un operativo realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en la localidad de Las Higueras, donde además se logró desarticular un punto de venta de estupefacientes.

El procedimiento se llevó a cabo luego de numerosas denuncias anónimas realizadas a la línea 0800-888-8080 habilitada por el Ministerio Público Fiscal. A partir de esa información, personal del Equipo de Acciones Tácticas irrumpió en un domicilio ubicado en calle Agustín Tosco al 200.

Durante el allanamiento, los efectivos detuvieron a un joven de 17 años señalado como presunto responsable de la comercialización de drogas en el lugar.

Tras el registro de la vivienda, los investigadores lograron secuestrar 217 mil pesos en efectivo y distintos elementos vinculados a la causa que se investiga.

De acuerdo a lo informado, el adolescente vendía sustancias ilícitas tanto desde su domicilio como bajo la modalidad de delivery. Para concretar las entregas utilizaba una bicicleta con la que se trasladaba por la zona para abastecer a los compradores.

El procedimiento fue supervisado por la Fiscalía del Primer Turno con competencia en Fuero Penal Juvenil, que dispuso el traslado de las evidencias a sede judicial y el alojamiento del detenido en el Complejo Esperanza, donde quedó imputado por el delito de comercialización de estupefacientes.