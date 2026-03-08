Diez detenidos tras cinco allanamientos por drogas en Jesús María

Una investigación iniciada a partir de denuncias anónimas derivó en un amplio operativo contra el narcomenudeo en la ciudad de Jesús María, donde se realizaron cinco allanamientos y diez personas quedaron detenidas.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en los barrios Obrero, Sierras y Parque y Latinoamérica. Allí se logró desactivar varios puntos donde se vendían drogas y detener a una banda integrada por siete hombres —seis de ellos mayores de edad— y tres mujeres.

Durante los registros, que contaron con la colaboración de perros detectores K-9, los investigadores encontraron dosis de cocaína y marihuana, seis plantas y semillas de cannabis, además de $259.020 en efectivo y distintos elementos vinculados a la actividad.

Según la investigación, quienes integraban la banda vendían estupefacientes desde los domicilios allanados y también realizaban entregas bajo la modalidad delivery en distintos sectores de la ciudad.

Los investigadores también establecieron que los implicados amenazaban a vecinos del sector para evitar que realizaran denuncias.

Uno de los puntos de venta funcionaba en una vivienda ocupada por una enfermera que integraba la organización y que estaba ubicada junto a la Casa del Joven, un centro que trabaja en la rehabilitación de personas con consumos problemáticos.

La causa es investigada por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en Jesús María.