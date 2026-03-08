El río Xanaes creció fuerte y prohíben meterse al agua en Arroyito

El río Xanaes registró un importante aumento en su caudal en las últimas horas en la ciudad de Arroyito, situación que llevó a las autoridades a prohibir el ingreso al agua en el balneario local.

La medida fue adoptada luego de un patrullaje preventivo y relevamiento realizado por el Departamento de Rescate Acuático de los Bomberos Voluntarios de Arroyito, que detectó una marcada crecida del río.

Según informaron desde la institución, el incremento del nivel del cauce está vinculado a las intensas lluvias registradas en zonas serranas, que alimentan el sistema hídrico del Xanaes.

Ante este escenario, Bomberos, personal municipal y Defensa Civil dispusieron la colocación de bandera roja en el balneario, señal que indica la prohibición de ingresar al agua debido al riesgo que representa la creciente.

Desde el cuartel solicitaron a vecinos y visitantes respetar las indicaciones de seguridad y evitar ingresar al río mientras se mantenga la crecida.