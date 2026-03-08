Escapó de un control a contramano por el centro de Carlos Paz

Un hombre de 30 años fue detenido anoche en el centro de Carlos Paz luego de protagonizar una peligrosa huida para evitar un control policial.

El episodio ocurrió alrededor de las 21:45, cuando personal del Escuadrón Motorizado Enduro intentó detener una motocicleta que previamente había evadido un control. Lejos de frenar, el conductor aceleró y comenzó a escapar por distintas calles céntricas, circulando a gran velocidad y en varios tramos a contramano.

A partir de un seguimiento controlado y con el apoyo del sistema de cámaras domo, los efectivos lograron interceptarlo en calle Miguel Juárez.

En el lugar fue reducido el conductor, un hombre de 30 años, y se secuestró la motocicleta Yamaha de 250 cc en la que se desplazaba.

Al revisar el rodado, el perito policial constató que el número de cuadro había sido adulterado.