Iban en moto a cazar y los frenaron con tres armas largas y 87 cartuchos

Tres hombres de 21, 55 y 67 años fueron detenidos en la zona de Morteros cuando se dirigían a realizar actividades de caza.

El procedimiento ocurrió durante un control policial, donde los efectivos observaron que los ocupantes de dos motocicletas transportaban armamento.

Al revisar la situación, los policías constataron que llevaban tres armas largas y 87 cartuchos, por lo que procedieron al secuestro de las motos, las armas y las municiones.

Según manifestaron los propios involucrados, se dirigían a realizar actividades de caza en el sector.