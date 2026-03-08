La abogada argentina detenida en Brasil denunció violencia machista

La abogada argentina detenida en Brasil tras protagonizar un episodio con gestos racistas a la salida de un boliche, publicó un mensaje en redes sociales por el Día de la Mujer en el que denunció estar atravesando situaciones de violencia machista mientras continúa su proceso judicial.

Agostina Páez, de 29 años, permanece bajo prisión domiciliaria desde hace casi dos meses, luego del incidente que quedó registrado en video. En los últimos días, la Justicia brasileña volvió a rechazar su pedido de traslado a la Argentina, y desde su entorno advirtieron que enfrenta dificultades económicas para sostener su estadía en el país vecino.

En un descargo publicado en su cuenta de Instagram, la abogada aseguró que desde el momento del episodio sufrió distintos tipos de agresiones: "En estos meses conocí una cara muy dura del mundo. Desde el segundo uno de todo lo que pasó, sufrí violencia", escribió.

También hizo referencia al contexto previo al incidente, al señalar que un ciudadano brasileño le habría realizado gestos obscenos desde la vereda opuesta, situación que motivó su reacción, registrada en las imágenes que luego se viralizaron.

En su mensaje, la joven cuestionó además el tratamiento público del caso y afirmó que su identidad fue difundida ampliamente mientras que, según dijo, no ocurrió lo mismo con las personas que la habrían agredido. "Muchos hablan, pero apenas conocen el 1% de la historia", expresó.

También criticó el proceso judicial que enfrenta en Brasil y sostuvo que no se tuvo en cuenta el contexto en el que ocurrió el hecho. "No soy racista", afirmó, al tiempo que cuestionó que las autoridades impulsaran una campaña antirracismo pocos días después del episodio, basándose en un breve fragmento de video.

Asimismo, Páez aseguró haber recibido mensajes de odio, incluidas amenazas de muerte y de violación. En el cierre de su publicación, vinculó su situación con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y expresó que la fecha recuerda la lucha contra la violencia y la desigualdad.