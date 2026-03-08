Le dieron siete años de prisión por abusar de un familiar en Villa María

Conmoción
Le dieron siete años de prisión por abusar de un familiar en Villa MaríaDurante el juicio, se constató además que el hombre ejercía violencia sobre la víctima.
Un hombre de 46 años fue condenado a siete años de cárcel por un caso de abuso sexual ocurrido en el interior de Córdoba.
El hecho ocurrió en la ciudad de Villa María y el sujeto fue hallado culpable de los delitos de lesiones calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad, coacción, privación ilegítima de la libertad calificada y amenazas reiteradas.
El juicio se desarrolló en la Cámara del Crimen de los Tribunales y se constató que el hombre ejercía violencia sobre su familiar.