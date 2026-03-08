Pericias dactilares permitieron identificar dos cuerpos en Córdoba

Un trabajo técnico realizado por especialistas de la Policía de Córdoba permitió identificar a dos personas fallecidas en el marco de distintas investigaciones judiciales iniciadas por muertes de etiología dudosa.

La labor estuvo a cargo del Departamento Antecedentes Personales, dependiente de la Dirección General de Gestiones Administrativas, luego de recibir dos fichas necrodactilares enviadas por la Sección Huellas y Rastros de la Policía Judicial.

A partir de ese requerimiento, personal de la División Identificación Humana llevó adelante un análisis detallado de registros en los archivos dactiloscópicos, donde se conservan huellas digitales para comparación.

Tras el proceso de verificación y cotejo, los especialistas lograron establecer la identidad de las dos personas fallecidas, un dato considerado clave para continuar con las investigaciones judiciales en curso.

Una vez finalizado el trabajo pericial, los resultados fueron remitidos nuevamente a la Sección Huellas y Rastros de la Policía Judicial, área que continúa con las actuaciones para esclarecer las circunstancias en las que se produjeron los fallecimientos.