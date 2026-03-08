Punilla: un auto volcó contra la montaña y hubo otros dos accidentes en la madrugada

Una serie de accidentes ocurridos durante la madrugada movilizó a los servicios de emergencia en Carlos Paz y localidades cercanas.

El primero se registró alrededor de las 03:20 en la Ruta 38, a la altura de Villa del Lago. Allí, un hombre de 42 años que conducía un Chevrolet Cruze perdió el control del vehículo y terminó impactando contra la montaña. Personal de emergencias asistió al conductor, único ocupante del automóvil.

Minutos más tarde, cerca de las 04:00, se produjo otro choque en calle Perito Moreno, en pleno centro de Carlos Paz. Una pareja que circulaba en un Fiat Cronos impactó contra un Citroën C3 que se encontraba estacionado. Los ocupantes del vehículo manifestaron encontrarse en buen estado y no requirieron atención médica.

El tercer episodio ocurrió a las 04:50 en Bialet Massé. Un joven de 23 años que conducía una motocicleta Zanella 150 ZR perdió el control del rodado y cayó sobre la carpeta asfáltica. En el lugar trabajó el servicio de emergencias, que diagnosticó traumatismo facial y escoriaciones en los miembros superiores, por lo que fue trasladado al Hospital Domingo Funes para una mejor evaluación.