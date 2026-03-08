Recuperan una yegua buscada y secuestran motos en operativos

Durante distintos procedimientos realizados en las últimas horas en el norte de la provincia de Córdoba, efectivos policiales llevaron adelante operativos que terminaron con una yegua recuperada, motocicletas retiradas de circulación y la detención de dos personas por un intento de robo.

En Río Primero, personal de la Patrulla Rural logró recuperar una yegua que era intensamente buscada por su propietario, quien agradeció el accionar y la rapidez con la que se desarrolló el operativo.

Por otro lado, en Agua de Oro, un despliegue conjunto entre distintas fuerzas derivó en la detención de un hombre y el secuestro de nueve motocicletas, en el marco de controles realizados en la zona.

Finalmente, en Villa Carlos Paz, dos hombres fueron detenidos luego de ser señalados por un intento de robo, en un procedimiento realizado por efectivos policiales en la ciudad.