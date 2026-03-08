Una moto se prendió fuego en plena avenida de Malagueño

Un incendio de una motocicleta movilizó a bomberos y fuerzas de seguridad en la ciudad de Malagueño durante la madrugada de este domingo.

El episodio ocurrió alrededor de las 00:45 en avenida San Martín esquina Almirante Brown, en barrio Parque San Francisco, donde vecinos alertaron sobre un vehículo que ardía en la vía pública.

Cuando la dotación de Bomberos Voluntarios de Malagueño llegó al lugar, la motocicleta ya se encontraba completamente envuelta en llamas. Los efectivos trabajaron rápidamente para contener el fuego y evitar que se propagara a otros vehículos o estructuras cercanas.

Tras varios minutos de tareas, el incendio fue controlado y extinguido.

Según informaron desde el cuartel, no se registraron personas heridas. Las causas que originaron el fuego aún no fueron establecidas.

En el operativo también participaron Guardia Local de Malagueño y personal policial, quienes colaboraron con el control de la zona mientras se desarrollaban las tareas de extinción.