Volcó un tractor sobre la banquina y su conductor quedó atrapado

Un tractor volcó este sábado por la tarde sobre la banquina de la Ruta Nacional 9, en cercanías de la localidad de Las Peñas, en el departamento Totoral, y su conductor quedó atrapado dentro de la maquinaria.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:35, cuando bomberos voluntarios recibieron un llamado alertando sobre el vuelco del vehículo agrícola.

Hasta el lugar se dirigió el Móvil N°11 con cinco bomberos, a cargo del segundo jefe, suboficial mayor Jorge Lamothe. Al llegar al sitio del accidente, los efectivos fueron informados de que el conductor ya había sido rescatado por compañeros de trabajo.

Posteriormente, el hombre fue trasladado en ambulancia para recibir atención médica.

Los bomberos realizaron tareas para asegurar la zona y evitar riesgos para terceros, mientras que en el operativo también intervino personal policial de Las Peñas y una ambulancia del C.I.C municipal de esa localidad.