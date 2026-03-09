Allanaron un falso showroom y hallaron miles de pastillas de éxtasis y tusi

Una investigación que se extendió durante cuatro meses terminó con tres personas detenidas y el desbaratamiento de un punto de venta de drogas que operaba en distintos sectores de la ciudad de Córdoba.

Los procedimientos se realizaron en Bv. San Juan al 100, Independencia al 800, Larrañaga al 50 e Ibarbalz al 1300, donde los investigadores irrumpieron en cuatro domicilios vinculados a la actividad.

Durante los allanamientos fueron detenidos dos hombres y una mujer, señalados como integrantes de una organización dedicada a la comercialización de distintas drogas.

En los registros se incautaron 3256 pastillas de éxtasis, 757 gramos de MDMA, 446 gramos de tusi, 313 gramos de ketamina, 166 dosis de marihuana y dos dosis de cocaína, además de 8.900 dólares, 950.000 pesos y un automóvil.

Según la investigación, los detenidos trabajaban en conjunto y vendían drogas tanto desde un punto fijo como bajo modalidad delivery en distintos sectores de la capital provincial.

Uno de los domicilios funcionaba como un supuesto showroom de ropa, utilizado como fachada para el narcomenudeo. Allí, de acuerdo a los investigadores, compradores habituales del grupo también permanecían en el lugar para consumir las sustancias.

El valor estimado de lo incautado asciende a 173.682.000 pesos.