Alta Gracia: robó en el centro y lo encontraron dentro de la Municipalidad

Un hombre fue detenido en la ciudad de Alta Gracia luego de protagonizar una serie de robos en la zona céntrica y ser localizado dentro del edificio de la Municipalidad.

El hecho se conoció a partir del seguimiento realizado a través del sistema de cámaras de videovigilancia, que permitió reconstruir los movimientos del sospechoso tras los episodios ocurridos en distintos puntos del centro de la ciudad.

Con esa información, efectivos policiales lograron ubicar al hombre dentro del edificio municipal, donde finalmente fue reducido y trasladado a la dependencia policial.

Durante el procedimiento también se secuestraron distintos elementos vinculados a los robos que se investigan, los cuales quedaron a disposición de la Justicia junto con el detenido.