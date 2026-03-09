Atención conductores: reducción de calzada en varias rutas de Córdoba

La Policía de Córdoba informó que varios tramos de rutas provinciales presentan reducción de calzada y restricciones de circulación debido a obras de mantenimiento que se están realizando en distintos sectores de la provincia.

Entre los puntos afectados se encuentra el Camino de las Altas Cumbres, donde hay reducción de carril entre los kilómetros 50 y 52 y desde el kilómetro 95, en el ingreso al Mirador.

También se registran trabajos en la Ruta Provincial 1, en el kilómetro 35, en el cruce con la Ruta Provincial 17, y en la Ruta Provincial 15, donde las tareas se desarrollan en el kilómetro 42, entre los kilómetros 50 y 56 y en el kilómetro 64, en el cruce con la Ruta Provincial 28.

Además, hay reducción de calzada en la Ruta Provincial 17, entre los kilómetros 155 y 156 a la altura de Villa Fontana, y en el kilómetro 204, entre Marull y Balnearia.

Por otra parte, se indicó que hay circulación restringida por obras en la Ruta Provincial 28, desde el tercer túnel hasta el paraje El Cadillo, y en el sentido contrario desde La Rioja en el kilómetro 26 hasta la Ruta Provincial E-51.

Desde la fuerza recomendaron conducir con precaución en los sectores señalados y respetar la señalización dispuesta en cada tramo.