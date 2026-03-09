Bancos de niebla reducen la visibilidad en la autovía Córdoba-Punilla

Bancos de niebla afectan este lunes distintos sectores de la autovía Córdoba-Punilla, donde la visibilidad se encuentra reducida en varios tramos.

La advertencia fue difundida por la Policía de Córdoba, que recomendó a los conductores circular con extrema precaución, mantener mayor distancia entre vehículos y reducir la velocidad.

La presencia de niebla es variable a lo largo del recorrido, por lo que se aconseja transitar con luces bajas encendidas y prestar especial atención en sectores de curvas y descensos.