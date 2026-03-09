Camioneta terminó dentro de un canal al costado de la Circunvalación

Un choque ocurrido este lunes por la mañana en la avenida Circunvalación de Córdoba terminó con una camioneta dentro de un canal de desagüe ubicado junto a la traza.

El siniestro se produjo en el anillo interno a la altura del kilómetro 11, donde impactaron un colectivo Mercedes-Benz y una camioneta Peugeot 505.

Tras el impacto, la camioneta salió de la calzada y terminó dentro del canal de hormigón que corre paralelo a la avenida, donde quedó detenida.

En el lugar trabajó personal de la Policía Caminera y un servicio de emergencias, que asistió a los conductores involucrados.

Como consecuencia del choque, el conductor de la camioneta fue trasladado a la Clínica Vélez Sarsfield con traumatismos, mientras que el chofer del colectivo no necesitó derivación médica.

Las autoridades continúan investigando cómo se produjo el siniestro.