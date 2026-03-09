Cayó a un pozo mientras trabajaba y debieron sacarlo con cuerdas

Un operativo de rescate se realizó este fin de semana en la localidad de Corralito, luego de que una persona cayera dentro de un pozo mientras realizaba tareas particulares.

El hecho motivó la intervención de Bomberos Voluntarios de Río Tercero, quienes desplegaron un dispositivo especial para poder acceder al interior del pozo de forma segura.

Para concretar el rescate, los bomberos utilizaron cuerdas y técnicas de trabajo en espacios confinados, lo que permitió descender hasta el lugar donde se encontraba la persona y posteriormente extraerla.

Una vez afuera, la víctima fue trasladada al Hospital Provincial de Río Tercero para su evaluación médica.

De acuerdo a lo informado, presentaba lesiones leves.