Choque en la ruta a Bosque Alegre y crecida del río movilizaron a bomberos

Valle de Punilla sur
Choque en la ruta a Bosque Alegre y crecida del río movilizaron a bomberosUn siniestro entre dos autos y el fuerte aumento del caudal del río San Antonio obligaron a desplegar varias unidades durante la tarde.
Bomberos Voluntarios de Icho Cruz debieron intervenir en distintos frentes durante la tarde del domingo en el sur del valle de Punilla, tras un choque en la ruta E-96 y la crecida del río San Antonio.
El primer llamado se produjo en el camino a Bosque Alegre, donde dos autos chocaron sobre la ruta. Al llegar al lugar, los bomberos aseguraron la escena mientras personal del servicio de emergencias médicas atendía a los ocupantes de los vehículos.
Las personas involucradas presentaban golpes leves y no fue necesario trasladarlas a un centro de salud.
Mientras tanto, otras dotaciones trabajaron en tareas de control y patrullaje por el aumento del caudal del río San Antonio, que alcanzó los 2,70 metros.
La creciente obligó a cortar el puente de Mayu Sumaj y el vado de San Antonio. En el operativo participaron guardias locales de Tala Huasi, Icho Cruz, Mayu Sumaj y San Antonio, junto con personal del DUAR.