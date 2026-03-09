Choque en la ruta a Bosque Alegre y crecida del río movilizaron a bomberos

Bomberos Voluntarios de Icho Cruz debieron intervenir en distintos frentes durante la tarde del domingo en el sur del valle de Punilla, tras un choque en la ruta E-96 y la crecida del río San Antonio.

El primer llamado se produjo en el camino a Bosque Alegre, donde dos autos chocaron sobre la ruta. Al llegar al lugar, los bomberos aseguraron la escena mientras personal del servicio de emergencias médicas atendía a los ocupantes de los vehículos.

Las personas involucradas presentaban golpes leves y no fue necesario trasladarlas a un centro de salud.

Mientras tanto, otras dotaciones trabajaron en tareas de control y patrullaje por el aumento del caudal del río San Antonio, que alcanzó los 2,70 metros.

La creciente obligó a cortar el puente de Mayu Sumaj y el vado de San Antonio. En el operativo participaron guardias locales de Tala Huasi, Icho Cruz, Mayu Sumaj y San Antonio, junto con personal del DUAR.