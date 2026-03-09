Cómo sigue la investigación por los abusos en el jardín de Carlos Paz

La causa que investiga los presuntos abusos sexuales en un jardín de infantes de Villa Carlos Paz, sumó un nuevo capítulo con el pedido de la querella para que tome intervención la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba. Los hechos habrían acontecido durante el mes de mayo del 2025 en las instalaciones del Instituto Parroquial Margarita A. de Paz, las familias de las víctimas denuncian que no se avanzó en la investigación.

El abogado querellante Pablo Pigini solicitó formalmente al fiscal general Juan Manuel Delgado, que las causas sean trasladadas a una Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual con sede en la ciudad de Córdoba. El pedido fue presentado ante la cúpula del Ministerio Público Fiscal con el objetivo que la investigación deje de tramitarse en las fiscalías de Villa Carlos Paz.

Las denuncias se originaron el 19 de mayo del año pasado, cuando la madre de una niña de cuatro años advirtió un sangrado en la ropa interior de la menor luego de retirarla del establecimiento educativo. La pequeña fue trasladada al Hospital Gumersindo Sayago, donde los profesionales de la salud constataron signos compatibles con un posible abuso sexual y activaron el protocolo correspondiente. Semanas después, se presentó una segunda denuncia que involucra a otra niña que asistía al mismo jardín.

Actualmente, ambas causas se tramitan por separado en la justicia de Villa Carlos Paz, una en la Fiscalía de Tercer Turno (a cargo de la fiscal Jorgelina Gómez), y la otra en la Fiscalía de Segundo Turno (bajo la órbita del fiscal Ricardo Mazzuchi). Según planteó la querella en su presentación, desde que se realizaron las primeras denuncias y hasta la constitución formal del abogado como representante de las familias, no se habrían realizado medidas investigativas relevantes.

El letrado señaló que durante varios meses «no se impulsaron diligencias probatorias importantes dentro de los expedientes», situación que generó preocupación en las familias denunciantes. Entre las demoras mencionadas, se indicó que la pericia de ADN para determinar el origen del sangrado en la ropa de una de las niñas recién se concretó hacia fines de 2025. Además, las pericias interdisciplinarias -mediante Cámara Gesell- aún no se completaron.

Otro de los puntos que motivó el pedido de traslado es que las causas continúan separadas y todavía no fueron unificadas, pese a que los hechos denunciados involucran al mismo establecimiento educativo. En la presentación realizada ante la Fiscalía General, la querella sostuvo que la investigación debería ser llevada adelante por fiscalías especializadas en delitos contra la integridad sexual, que cuentan con equipos interdisciplinarios y protocolos específicos para abordar casos que involucran a niños y niñas.

El planteo también menciona que el paso del tiempo «puede afectar la obtención de pruebas fundamentales en investigaciones de este tipo, ya que gran parte de la evidencia médica, psicológica y testimonial debe recolectarse en etapas tempranas para evitar su deterioro». Otro de los argumentos expuestos por la querella apunta a «la necesidad de garantizar un proceso con mayores herramientas técnicas y un abordaje especializado que permita resguardar a las víctimas y evitar su revictimización».

Mientras tanto, las familias denunciantes también señalaron que hasta el momento no habrían recibido ningún tipo de acompañamiento por parte de las autoridades del jardín parroquial ni de la comunidad religiosa que conduce la institución.